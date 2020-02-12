К элитному поселку Кургана сделают новую дорогу за 50 миллионов

К элитному поселку Кургана, где живут известные в городе люди, "Теплый стан" в этом году построят подъездную дорогу.

На портале госзакупок появился контракт, из которого следует, что подрядчиком выступило "Варгашинское предприятие по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог", сумма контракта - 50,5 млн руб.

Деньги на прокладку нового дорожного полотна будут выделены из бюджета Зауралья.

Работы должны быть закончены до конца сентября 2020 года.