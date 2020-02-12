24 Августа 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
администрация президента Украины, Киев (2013) | Фото: Накануне.RU

Новый глава офиса Зеленского рассказал о планах по Донбассу

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак провел брифинг, на котором рассказал, в частности, о планах по Донбассу.
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Он заявил, что прекращение войны по-прежнему является одним из приоритетов власти, но - прекращение "в интересах Украины". Из чего следует, что конфликт урегулировать в Киеве не собираются.

Ермак подчеркнул: в Киеве считают, что в Донбассе находятся российские войска, а значит, проводить выборы нельзя, как и в целом выполнять Минские соглашения. Он упомянул о том, что и граница с Россией предварительно должна быть отдана Украине. При этом сказал, что "мечта" Киева - провести выборы в Донбассе уже в октябре. И якобы Киев готов к компромиссам и выполнению договоренностей, достигнутых 9 декабря в Париже. Осталось только непонятно, что он имел в виду, учитывая обозначенную позицию.

Кроме того, чиновник произнес дежурные лозунги о том, что "мы должны сделать из Донбасса... цветущий край... современный экономический хаб".

Также он добавил, что будет заниматься вешней политикой, т.е. отвечать в том числе за диалог с Россией.

Напомним, Ермак, как считается, имеет контакты с Кремлем. Он очень положительно оценил назначение замглавы администрации президента России Дмитрия Козака куратором украинского направления, с которым ранее установил хорошие деловые отношения. По его словам, во многом благодаря им в конце декабря 2019 года между Украиной и Донбассом состоялся большой обмен.

Глава Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский считает, что приход Ермака не выведет из тупика минский процесс. А также что шансы на проведение новой встречи лидеров "Нормандской четверки" в апреле минимальны.

Политолог Владимир Воля придерживается того же мнения.

"Назначение Ермака на новую должность не является "пасом Кремлю", не означает смягчения позиции Украины относительно невыгодных для нее положений Минских соглашений. Независимо от того, на какой должности во власти находится господин Ермак, в Раде отсутствует и будет продолжать отсутствовать конституционное большинство для реализации особенностей самоуправления в том формате, как это видят в России", - написал он в Facebook.

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Новый глава офиса Зеленского рассказал о планах по Донбассу

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Теги: Украина, Андрей Ермак, Донбасс



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