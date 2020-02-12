Мишустин велел разобраться с неисполнением бюджета по нацпроектам на 148 миллиардов рублей

Премьер-министр России Михаил Мишустин считает, что работа по национальным проектам начинается не с чистого листа, у них имеется подготовленная база. Такое мнение глава кабинета министров высказал на заседании президиума совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

Мишустин при этом пообещал установить контроль не только за расходованием средств, выделяемых на нацпроекты (будет создана система мониторинга, в нее стекутся данные всех ведомств), но и за тем, почему средства не расходуются в должном объеме. Так, премьер-министр потребовал разобраться с неисполнением бюджета по нацпроектам в 2019 году на 148 млрд руб.