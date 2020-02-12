В Свердловской области на карантин закрыты 26 школ и 31 детский сад

В Свердловской области из-за сезонных ОРВИ и гриппа закрыты на карантин 26 школ и 31 детский сад. Об этом говорилось на сегодняшнем совещании по эпидемиологической ситуации.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона, в адрес руководителей всех учебных заведений направлены письма с инструкциями.

"При отсутствии в классе 20% детей от списочного состава по причине заболеваемости гриппом и ОРВИ должен ставиться вопрос о закрытии класса или группы. А при отсутствии 30% и более – закрытии образовательной организации полностью", - заявил замминистра образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Зеленов.

По данным областного Роспотребнадзора, на сегодняшний день в регионе зарегистрировано 43,5 тысячи случаев заболевания ОРВИ. Министр здравоохранения Андрей Цветков отметил, что создан достаточный запас противовирусных препаратов и средств защиты - его хватит на два с половиной месяца.

"Запас антибиотиков широкого спектра - на три месяца, обращений свердловчан о недостатке препаратов данной группы не поступало", - пояснил министр и добавил, что в регионе повсеместно продлена работа кабинетов неотложной помощи.

Также в совещании в режиме видеосвязи приняли участие главы свердловских муниципалитетов. Было отмечено, что в ряде территорий уровень заболеваемости чуть выше, но в целом ситуация под контролем.