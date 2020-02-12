Путин напомнил министрам, что внешняя угроза для российской экономики – это не только коронавирус

Владимир Путин на совещании с кабинетом министров по экономическим вопросам назвал главной задачей "сделать более основательным, качественным и устойчивым экономический рост" и призвал правительство учитывать внешние вызовы и риски. Президент намекнул, что дело не только в коронавирусе, "но, к сожалению, и в сфере экономики".

"Скажу очевидную, но очень важную, принципиальную вещь. Высокий темп экономического роста – это базовое условие для успешного социального развития, создания новых рабочих мест, повышения реальных доходов российских семей, а значит, и для позитивных демографических изменений, которые так необходимы России", - добавил глава государства.

Президент считает, что в стране сейчас существует макроэкономическая стабильность, поэтому можно запускать новый инвестиционный цикл.