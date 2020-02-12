В Кремле сочли неуместными "иконы" с изображением Путина

Кремль прокомментировал сообщения о появлении икон с изображением Владимира Путина.

Президент такие инициативы не поддерживает, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он добавил, что вряд ли это можно назвать иконой, но подобные изображения "были бы неуместны", передает РИА Новости.

Ранее пользователи Сети опубликовали снимки иконы с российским лидером. По их словам, религиозный атрибут с российским президентом стоит порядка 80 тысяч рублей, он продается в аэропорту Санкт-Петербурга.

Ранее изображения Путина появлялись на футболках, кружках. Также образ президента использовался для рекламы торговых точек. В 2011 году во Владимире горожан привлекла реклама магазина для рыболовов - на ней был изображен по пояс голый премьер-министр РФ (на тот момент) со спиннингом в руках.

Директор владимирского магазина, к которому обратились за разъяснениями, сначала сказал, что лично согласовывал с дизайнером рекламный макет и на фотографии изображен не Путин, "а какой-то мужик с удочкой". Затем тот же самый директор сказал что Путин в рекламе - это хорошо, так как его фотография пропагандирует здоровый образ жизни.