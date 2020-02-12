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Происшествия Свердловская область
альшевских андрей геннадьевич депутат областной думы законодательного собрания свердловской области (2016) | Фото: Накануне.ru

Депутат Госдумы призвал руководство "Среднеуральской" не заниматься "шантажом"

Суд Верхней Пышмы 11 февраля постановил временно приостановить работу птицефабрики "Среднеуральская", входящую в агрохолдинг "Равис". По словам руководства "Среднеуральской", сотрудники МЧС в декабре прошлого года проводили проверку, по итогам которой были выявлены нарушения пожарной безопасности. После, надзорным органом было предписано устранить все нарушения до 2 ноября этого года, однако прокурор Верхней Пышмы Данил Амиров обратился в суд с требованием приостановить работу на птицефабрике.

Депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских, который постоянно следит за работой предприятия, обратил внимание на то, что ситуация достаточно неоднозначная. С одной стороны, проблемы нужно решить в кратчайшие сроки, однако, непонятен и ход мысли самих собственников, до последнего тянувших с исполнением предписаний органов проверки. В разговоре с журналистом Накануне.RU депутат отметил, что ситуация с нарушениями на птицефабрике "Среднеуральская" складывается не один год.

"Информация о закрытии фабрики крайне противоречива и крайне неприятна, - комментирует Андрей Альшевских. - Несмотря на то, что там происходит, мы прекрасно понимаем, что значит для муниципального образования закрыть градообразующее предприятие. Это около 1000 человек, которые остаются без работы. Мы должны прекрасно понимать социальные последствия подобных решений. Но кто прав здесь, а кто виноват, прокурор ли, собственник ли, говорить пока сложно".

Депутат уверен, что со стороны правительства и губернатора Свердловской области были предприняты попытки "вразумить" собственников "Среднеуральской" и решать появляющиеся проблемы своевременно, но тогда возникает еще больше вопросов: если подобные диалоги велись, то почему правительство Свердловской области не занялось предприятием всерьез? Или же региональное руководство вообще закрыло глаза на происходящее, и теперь ситуация дошла до кризиса?

Так или иначе, депутат считает, что руководство птицефабрики поступает, как шантажисты, и "выкручивает государству руки", объявляя теперь о возможном сокращении всего коллектива.

Напоминаем, что ранее Следственный комитет предъявил обвинение 42-летнему генеральному директору птицефабрики "Среднеуральская" по части 2 статьи 247 УК РФ - "хранение опасных отходов с нарушением установленных правил, повлекшее загрязнение окружающей среды".

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Депутат Госдумы призвал руководство "Среднеуральской" не заниматься "шантажом"

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Теги: Птицефабрика Среднеуральская, нарушения, суд, Андрей Альшевских



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