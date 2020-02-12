24 Августа 2020
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Политика
Снюс (2019) | Фото: highwaychristiancentre.org

В Прикамье поправки в закон о снюсах вступят с 20 февраля

В Прикамье с 20 февраля вступают в силу поправки в законопроект об ограничениях продажи несовершеннолетним никотинсодержащих смесей, передает корреспондент Накануне.RU.

Законопроект был принят на пленарном заседании заксобрания Пермского края и накануне опубликован на портале правовой информации. В силу изменения в закон вступают через 10 дней после опубликования.

Подписан документ врио губернатора Дмитрием Махониным.

Напомним, законопроект запрещает продажу жевательных и сосательных никотиносодержащих смесей несовершеннолетним.

Кроме того, за нарушение закона возрастает сумма штрафа. Если раньше он составлял сумму от 50 до 80 тыс. руб., то в новой редакции вырос — от 100 до 150 тыс. руб.

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В Прикамье поправки в закон о снюсах вступят с 20 февраля

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Теги: снюс, закон, штраф, продажа, несовершеннолетние



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