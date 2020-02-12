24 Августа 2020
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Происшествия Тюменская область
аварийное жилье, ветхое жилье, переселение, новый дом (2015) | Фото: bn.ru

В Тюмени рухнула несущая стена жилого дома, жителей эвакуировали

В доме №1б по улице Спорта в Тюмени рухнула кирпичная кладка, жильцы эвакуированы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления МЧС.

Об обрушении несущей стены на площади в 6 "квадратов" во втором подъезде жилого двухподъездного дома стало известно сегодня днём. Здание построено в 1962 г., в 2014 г. признано аварийным, требующим расселения.

Эвакуированы 14 жителей. Их разместят в гостинице "Колос". На месте проводятся аварийно-спасательные работы. Пострадавших нет.

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В Тюмени рухнула несущая стена жилого дома, жителей эвакуировали

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Теги: аварийный дом, обрушение, стена, кладка



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Развитие сюжета:

Ранее 13.02.2020 08:13 Мск Мэрия Тюмени снимет квартиры для пострадавших жителей аварийного дома, где рухнула кладка несущей стены
Ранее 13.02.2020 05:01 Мск В Тюмени прокуратура начала проверку после падения стены жилого дома

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