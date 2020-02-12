В Тюмени рухнула несущая стена жилого дома, жителей эвакуировали

В доме №1б по улице Спорта в Тюмени рухнула кирпичная кладка, жильцы эвакуированы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления МЧС.

Об обрушении несущей стены на площади в 6 "квадратов" во втором подъезде жилого двухподъездного дома стало известно сегодня днём. Здание построено в 1962 г., в 2014 г. признано аварийным, требующим расселения.

Эвакуированы 14 жителей. Их разместят в гостинице "Колос". На месте проводятся аварийно-спасательные работы. Пострадавших нет.