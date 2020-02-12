24 Августа 2020
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Политика За рубежом
Сирия Тартус (2012) | Фото: Анхар Кочнева

Офицера-подводника уволили за пьянство на базе в Сирии: обматерил военного коменданта и портрет Путина

Служившего на подводной лодке Черноморского флота капитан-лейтенанта Олега Лавренчука уволили с военной службы после пьянства на базе ВМФ России в сирийском порту Тартус, сообщает "Коммерсантъ".

Инцидент произошел 30 июня 2019 года. По данным издания, во время задержания офицер-подводник вел себя агрессивно, нецензурно ругался в адрес военного коменданта, личного состава военной комендатуры, а также портрета "верховного главнокомандующего вооруженными силами Российской Федерации".

Вину офицер признал полностью и раскаялся. Его привлекли к дисциплинарной ответственности, а затем уволили.

Мужчина попытался оспорить решение в суде, оправдывая свое пьяное состояние тем, что долго находился "в подавленном состоянии" за пределами родины. Военный также отметил, что пил в свободное от службы время. Однако суд решения не изменил.

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Офицера-подводника уволили за пьянство на базе в Сирии: обматерил военного коменданта и портрет Путина

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Теги: тартус, сирия, офицер, пьянство, олег лавренчук



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