24 Августа 2020
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Новый генконсул Китая в Екатеринбурге Цуй Шаочунь (2020) | Фото: facebook.com/mfaekaterinburg/

Новый генконсул Китая в Екатеринбурге оценил помощь уральцев в борьбе с коронавирусом

Представители Министерства иностранных дел России в Екатеринбурге во вторник провели встречу с сотрудниками Генерального консульства КНР в уральской столице. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на официальной странице МИД в Facebook.

Во встрече принял участие и новый генконсул Китая в Екатеринбурге Цуй Шаочунь, недавно прибывший на Урал в качестве главы дипмиссии. Обсуждались планы на будущее, в том числе перспективы реализации совместных проектов в рамках Годов российско-китайского научно-технического и инновационного сотрудничества (2020-2021).

Новый генконсул Китая в Екатеринбурге Цуй Шаочунь(2020)|Фото: facebook.com/mfaekaterinburg/

Также поднималась тема борьбы с китайским коронавирусом. Цуй Шаочунь поблагодарил российскую сторону, включая уральские предприятия, за предоставляемую его стране гуманитарную помощь. Также он заявил, что Китай сумел стабилизировать ситуацию, а принятые меры были высоко оценены Всемирной организацией здравоохранения.

Напомним, прежний генконсул Китая в Екатеринбурге Гэн Липин покинула свой пост летом прошлого года. Она работала с ноября 2016 года, а генеральное консульство КНР было официально открыто в столице Среднего Урала в 2009 году.

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Новый генконсул Китая в Екатеринбурге оценил помощь уральцев в борьбе с коронавирусом

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Теги: генконсул, Китай, коронавирус, Екатеринбург



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Ранее 03.03.2020 13:56 Мск Новый генконсул Китая в Екатеринбурге обсудил с Куйвашевым борьбу с коронавирусом

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Ранее 23.07.2019 12:02 Мск Генеральный консул Китая в Екатеринбурге Гэн Липин покидает свой пост

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