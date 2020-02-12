Новый генконсул Китая в Екатеринбурге оценил помощь уральцев в борьбе с коронавирусом

Представители Министерства иностранных дел России в Екатеринбурге во вторник провели встречу с сотрудниками Генерального консульства КНР в уральской столице. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на официальной странице МИД в Facebook.

Во встрече принял участие и новый генконсул Китая в Екатеринбурге Цуй Шаочунь, недавно прибывший на Урал в качестве главы дипмиссии. Обсуждались планы на будущее, в том числе перспективы реализации совместных проектов в рамках Годов российско-китайского научно-технического и инновационного сотрудничества (2020-2021).

Также поднималась тема борьбы с китайским коронавирусом. Цуй Шаочунь поблагодарил российскую сторону, включая уральские предприятия, за предоставляемую его стране гуманитарную помощь. Также он заявил, что Китай сумел стабилизировать ситуацию, а принятые меры были высоко оценены Всемирной организацией здравоохранения.

Напомним, прежний генконсул Китая в Екатеринбурге Гэн Липин покинула свой пост летом прошлого года. Она работала с ноября 2016 года, а генеральное консульство КНР было официально открыто в столице Среднего Урала в 2009 году.