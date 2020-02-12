Госдума не согласилась разрешать поднимать Знамя Победы вместе с российским триколором в дни воинской славы

Фракция КПРФ предложила дополнить законопроект "О Знамени Победы" и "в целях патриотического воспитания военнослужащих ВС РФ на героических примерах, проявленных советскими воинами при защите Родины и освобождении стран Европы от фашисткой чумы в ходе Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, предлагается в День Победы и в дни воинской славы копии Знамени Победы наряду с государственным флагом РФ вывешивать на зданиях либо поднимать на мачтах, флагштоках во всех Городах-Героях, Городах воинской славы, а также в воинских частях".

Дней воинской славы сейчас 17, рассказал член комитета ГД по обороне Владимир Богодухов. Он отметил, что комитет не поддерживает законопроект, поскольку Знамя Победы никак не относится к девяти дням воинской славы, которые были установлены в честь событий 13-19 вв. Богодухов считает, что поправки также ущемляют города, не являющиеся Героями, а в вооруженных силах и так на всех уровнях проводится политинформация и патриотическое воспитание.

Депутат Николай Осадчий (КПРФ) заметил, что сейчас и в единственный день в году – 9 мая – не на всех административных и военных зданиях вывешивается копия Знамя Победы, хотя закон обязывает это делать.

Николай Рыжак ("Справедливая Россия") напомнил цитату Сталина о том, что через десять лет после окончания войны все происходящее начнет искажаться. "Так оно и происходит", - заметил депутат.

"Наш многонациональный великий народ, в отличие от европейцев, не может жить на коленях. Европейцы могут и ползают. А мы – нет, поэтому встаем и бьемся. И за это нас ненавидят!" – сказал соавтор законопроекта Александр Кравец (КПРФ). Он предложил вывешивать копии Знамя Победы и во всех диппредставительствах России во всех странах.

Законопроект не стала поддерживать "Единая Россия", остальные фракции его поддержали, тем не менее, голосов для прохождение во второе чтение не хватило.