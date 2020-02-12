24 Августа 2020
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Происшествия В России Москва
суд (2016) | Фото:Накануне.RU

В столичном суде погиб экс-начальник управления автотранспорта ФСИН России

Бывший руководитель управления автотранспорта ФСИН России Виктор Свиридов погиб прямо в здании Чертановского суда в Москве, пишет Mash.

Сообщается, что в суде зачитывали приговор Свиридову - его признали виновным по делу о вымогательствах 10 млн руб. у бывшего заместителя ведомства. Его приговорили к трем годам лишения свободы. Сообщается также, что у Свиридова рак 4 степени.

Услышав, что судья просит взять его под стражу в зале суда, Свиридов, предположительно, покончил с собой.

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В столичном суде погиб экс-начальник управления автотранспорта ФСИН России

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Теги: Виктор Свиридов, Москва, суд, приговор



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Развитие сюжета:

Ранее 21.02.2020 07:48 Мск Пристава, мимо которого экс-сотрудник ФСИН Свиридов пронес оружие, обвинили в халатности

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