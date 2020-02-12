В Прикамье ребёнок получил удар током и ослеп

В прикамской деревне Песьянка девятилетний ребёнок во время прогулки получил удар током и ослеп. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин инициировал проверку обстоятельств, при которых пострадавший лишился зрения, сообщила Накануне.RU официальный представитель СК Светлана Петренко.

Несчастье произошло больше двух лет назад. Пострадавший в компании двух друзей гулял возле заброшенной трансформаторной подстанции. Мать ребёнка сообщила, что её сын залез на забор, за которым стоит будка, в результате чего получил ожоги лица и тела, а также практически потерял зрение.

По словам матери потерпевшего, уголовное дело, возбужденное следственным управлением СК России по Пермскому краю, прекращено в связи с истечением сроков давности. Она и её адвокат просят привлечь виновных должностных лиц Ростехнадзора к ответственности и настаивают на передаче дела в Центральный аппарат Следственного комитета. Бастрыкин поручил руководству краевого управления СК доложить обо всех обстоятельствах происшествия и принятых процессуальных решениях.