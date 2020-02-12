У школьницы из Ноябрьска коронавирус не подтвердился

У госпитализированной в Ноябрьске школьницы коронавирус не выявлен. Об этом Накануне.RU сообщили в окружном Роспотребнадзоре.

Напомним, ребенок был госпитализирован 4 февраля с предварительным диагнозом ОРВИ. Биоматериалы от заболевшей направлены в Тюменский НИИ краевой и инфекционной патологии, а также в научный центр "Вектор" Новосибирска - туда направляют анализы всех пациентов, у которых подозревают коронавирус.

Школа №8 Ноябрьска с 5 февраля на две недели переведена на дистанционное обучение.

Отметим, что в Тюмени - как в одном из городов России, где официально был зарегистрирован случай коронавируса, организована зона карантина - туда доставили всех туристов из КНР. Пока сообщается, что среди них нет заболевших. Их тоже готовят к выписке. Повторный забор анализов пройдет 14 и 16 февраля. Добавим также, что заболевшие коронавирусом китайцы, проходившие лечение в России, выписаны.