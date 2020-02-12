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Происшествия Курганская область
бывший начальник УФСИН России по Курганской области Ильгиз Ильясов (2019) | Фото: Накануне.RU

Курганский областной суд перенес дату рассмотрения апелляции экс-начальника УФСИН Зауралья

Курганский облсуд перенес заседание о рассмотрении апелляции на приговор горсуда в отношении бывшего начальника УФСИН России по Курганской области Ильгиза Ильясова, передает корреспондент Накануне.RU.

Заседание перенесено на 19 февраля по причине появления в уголовном деле новых аудиозаписей, на которых свидетели по делу дают показания.

Напомним, 30 октября 2019 года Курганский городской суд огласил приговор Ильясову - ему дали 5,5 лет в колонии общего режима.

Следствие считало, что Ильясов растратил 13 млн руб., которые были выделены ведомству в рамках госконтракта на строительство дома в селе Иковка. Также силовики указывали, что Ильясов принял дом с нарушениями. Также четыре года назад Ильясов принял работы по строительству на ул. 2-ая Часовая в Кургане здания нового СИЗО. Причем выполненные работы на деле не соответствовали проектно-сметной документации.

Также Ильясов получил от фирмы ООО "ПромНефтеСтрой" сразу три взятки, но не деньгами, а строительными материалами, которые увез в свой личный коттедж в Кетовском районе и там пустил их в дело. Еще один эпизод уголовного дела - Ильясов привозил на территорию своего загородного дома заключенных, которых заставлял строить ему коттедж. Однажды один из зэков сбежал, после его поймали и оформили инцидент как побег из исправительной колонии.

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Курганский областной суд перенес дату рассмотрения апелляции экс-начальника УФСИН Зауралья

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Теги: Ильгиз Ильясов, Курганский областной суд, апелляция, приговор, УФСИН



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Развитие сюжета:

Ранее 19.02.2020 10:04 Мск Суд снизил срок в колонии экс-начальнику УФСИН России по Курганской области

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