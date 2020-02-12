24 Августа 2020
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Происшествия За рубежом
Вилла, коттедж, европейское жилье (2012) | Фото: labellefrance.ru

На вилле в Испании найдены тела двух российских бизнесменов

Тела двух российских бизнесменов обнаружены на вилле в испанском городе Дения (провинция Аликанте).

Мужчинам было по 62 года, их личности не уточняются. Дом принадлежал одному из них.

Как сообщило местное издание Informacion, погибших обнаружил сотрудник владельца виллы.

В полиции заявили, что признаков насильственной смерти не обнаружено, как и признаков взлома дома. Вскрытие показало, что причиной гибели стало отравление газом. По предварительным данным, в доме был неисправен котел.

В прошлом году россиянин Александр Денисов, который впал в кому во время отдыха в Турции, умер на борту самолета.

Сообщалось, что Денисов в Турции перенес операцию после инсульта, который случился у него 19 октября. Его состояние иностранные врачи назвали критическим. Мужчину отправили в Москву.

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На вилле в Испании найдены тела двух российских бизнесменов

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Теги: испания, вилла, бизнесмены



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