24 Августа 2020
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Общество Тюменская область
(2005) | Фото: Накануне.ru

От признанной банкротом "дочки" Антипинского НПЗ кредиторы требуют миллиарды рублей

От "дочки" тюменского Антипинского НПЗ, признанной банкротом компании "АНПЗ-Продукт", кредиторы требуют миллиарды рублей, передает корреспондент Накануне.RU.
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Иск о банкротстве, поданный "Московским кредитным банком" в тюменский Арбитраж, удовлетворен 23 октября прошлого года. По заявлениям кредиторов суд включает те или иные их требования в очередь.

По данным картотеки суда, среди таких обязательств – требования компаний "НефтеГазИндустрия (3 млрд руб.), торговый дом "МОТУС" (2 млрд руб.), "Спецтрансойл" (176,3 млн руб.) и других.

Напомним, ранее стало известно, что самому заводу не хватает 66 млрд руб. для того, чтобы полностью рассчитаться с долгами. В бюджет региона деньги на поддержку предприятия не заложены.

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От признанной банкротом "дочки" Антипинского НПЗ кредиторы требуют миллиарды рублей

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Теги: Антипинский НПЗ, АНПЗ-Продукт, банкротство



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