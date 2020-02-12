24 Августа 2020
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Происшествия Челябинская область
врачи, больница, регистратура (2019) | Фото:Накануне.RU

Жительнице Южного Урала пришлось 327 раз позвонить в поликлинику, чтобы вызвать врача ребенку

В Златоусте женщине пришлось 327 раз позвонить в поликлинику, чтобы вызвать врача к двухлетней дочери. Об этом рассказала депутат ЗСО Ольга Мухометьярова, передает корреспондент Накануне.RU.

"В Златоусте, чтобы вызвать врача к маленькой девочке (2 года 10 месяцев) маме пришлось 327 раз!!! набирать телефон детской поликлиники", - сообщила она.

Ситуацию прокомментировала главврач городской детской больницы Златоуста Наталья Ахтарьянова.

"Ни конкретного адреса, ни данных пациента у нас нет, но скорее всего речь в сообщении идет о детской поликлинике по адресу ул. Полетаева, 17. В субботу, 8 февраля, с 08.00. до 14.00. там на вызовах работала бригада из двух фельдшеров и врача-педиатра. На приеме адресов находилась ещё одна медсестра. Всего дежурные специалисты отработали 48 вызовов", - рассказала она.

10 февраля к работе по обслуживанию вызовов кроме 11 штатных участковых врачей были привлечены и дополнительные врачи - педиатры. Как отметила главврач, в период эпидемии гриппа специалисты всегда привлекаются из-за увеличения вызовов и оперативного обслуживания. Всего в понедельник было 240 вызовов по 11 участкам

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Жительнице Южного Урала пришлось 327 раз позвонить в поликлинику, чтобы вызвать врача ребенку

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Теги: поликлиника, грипп, ОРВИ, ребенок, врач,



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Развитие сюжета:

Ранее 13.02.2020 12:31 Мск В Златоусте прокуратура проверит информацию о женщине, которая 327 раз пыталась дозвониться до поликлиники, чтобы вызвать ребенку врача

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