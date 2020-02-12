Эрдоган обвинил Москву и Дамаск в ударах по мирным жителям в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обязал сирийское командование к концу февраля вывести войска из Идлибской зоны деэскалации.

Как заявил турецкий лидер, если турецкие войска пострадают от действий Дамаска еще раз, то Турция "не будет придерживаться сочинского соглашения и будет наносить удары по правительственным силам где угодно".

По словам Эрдогана, в Идлибе власти Сирии, поддерживаемые Россией и Ираном, "подвергают атакам мирных жителей и проливают кровь", передает "Интерфакс" со ссылкой на турецкие СМИ.

Эрдоган призвал президента РФ Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы его армия прекратила операцию в Идлибе.

Пресс-служба Кремля сообщила, что Путин провел телефонный разговор со своим турецким коллегой и обсудил урегулирование сирийского кризиса на фоне обострения ситуации в Идлибе.

Ранее президент Турции отметил, что сирийские власти очень дорого заплатят за действия против турецкой армии.

Напомним, 10 февраля в ходе обстрела погибли пятеро турецких военных. В ответ на это Турция атаковала 115 целей в Сирии - уничтожены три танка, сбит один вертолет. Накануне сообщалось, что в ходе очередного удара турецкой армии по военнослужащим Сирии погиб 51 солдат.