24 Августа 2020
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Политика За рубежом
Эрдоган (2015) | Фото: AP

Эрдоган обвинил Москву и Дамаск в ударах по мирным жителям в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обязал сирийское командование к концу февраля вывести войска из Идлибской зоны деэскалации.

Как заявил турецкий лидер, если турецкие войска пострадают от действий Дамаска еще раз, то Турция "не будет придерживаться сочинского соглашения и будет наносить удары по правительственным силам где угодно".

По словам Эрдогана, в Идлибе власти Сирии, поддерживаемые Россией и Ираном, "подвергают атакам мирных жителей и проливают кровь", передает "Интерфакс" со ссылкой на турецкие СМИ.

Эрдоган призвал президента РФ Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы его армия прекратила операцию в Идлибе.

Пресс-служба Кремля сообщила, что Путин провел телефонный разговор со своим турецким коллегой и обсудил урегулирование сирийского кризиса на фоне обострения ситуации в Идлибе.

Ранее президент Турции отметил, что сирийские власти очень дорого заплатят за действия против турецкой армии.

Напомним, 10 февраля в ходе обстрела погибли пятеро турецких военных. В ответ на это Турция атаковала 115 целей в Сирии - уничтожены три танка, сбит один вертолет. Накануне сообщалось, что в ходе очередного удара турецкой армии по военнослужащим Сирии погиб 51 солдат.

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Эрдоган обвинил Москву и Дамаск в ударах по мирным жителям в Идлибе

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Теги: сирия, идлиб, реджеп тайип эрдоган



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