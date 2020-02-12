24 Августа 2020
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Общество Курганская область
мусоровоз, мусор, помойка (2018) | Фото: Накануне.RU

Прокуратура оштрафовала нового курганского регоператора по вывозу ТБО за отсутствие мусорных баков

Новый региональный оператор "Чистый город", который занимается вывозом мусора в Курганской области, получил предостережение прокуратуры.

Надзорное ведомство установило, что в курганском поселке Лесной и в селе Лесниково Кетовского района на улицах не было мусорных баков.

"В случае начисления платы без оказания соответствующих услуг региональным оператором будут нарушены жилищные права и материальные интересы проживающих на обозначенной территории граждан", - сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Компании указано на недопустимость нарушения жилищного законодательства и об отходах производства и потребления.

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Прокуратура оштрафовала нового курганского регоператора по вывозу ТБО за отсутствие мусорных баков

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Теги: Лесниково, прокуратура, мусор, Чистый город



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