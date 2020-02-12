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Общество Свердловская область Уральский ФО
птицефабрика Рефтинская (2012) | Фото: Накануне.RU

Суд приостановил деятельность птицефабрики "Среднеуральская". Предприятие продолжает работать

Во вторник Верхнепышминский городской суд удовлетворил ходатайство прокурора города о приостановлении деятельности птицефабрики "Среднеуральская" (входит в холдинг "Равис" экс-вице-губернатора Челябинской области Андрея Косилова). Однако предприятие продолжает работать.

Как рассказал Накануне.RU генеральный директор птицефабрики Максим Максимов, в декабре прошлого года на предприятии была проведена плановая проверка МЧС.

"Были выявлены нарушения, составлена дорожная карта, план по их устранению. МЧС предписало устранить их до 2 ноября. Но прокурор Верхней Пышмы обратился в суд с требованием приостановить деятельность фабрики до устранения всех выявленных нарушений. 17 февраля состоится судебное заседание, на котором будет назначена экспертиза пожарных рисков. Несмотря на это, не дожидаясь экспертизы, прокурор вчера обратился в суд о принятии обеспечительных мер, и судья вынесла решение о приостановке фабрики: ограничить доступ сотрудников и эксплуатацию всех производственных помещений", - рассказал руководитель.

По его словам, фабрика на сегодняшний день работает, весь производственный цикл выполняется, помещения загружены птицей.

птицефабрика "Среднеуральская"(2015)|Фото:http://www.supf.ru/

"Как выполнить решение суда, на сегодняшний день я не представляю. Теперь я должен уведомить тысячный коллектив о прекращении работы", - отметил гендиректор.

По его мнению, все нарушения, которые были выявлены, являются устранимыми.

"Нужно время, как минимум полгода. МЧС здраво подошли к этому, увидели объемы нарушений и дали срок до ноября, отразив это в акте. Решение суда мы обязательно будем обжаловать", - заключил Максим Максимов.

Как сообщало Накануне.RU, в конце прошлого года птицефабрика "Среднеуральская" уведомила о сокращении 25% персонала. Позже стало известно, что предприятие может избежать массового увольнения работников.

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Суд приостановил деятельность птицефабрики "Среднеуральская". Предприятие продолжает работать

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Теги: птицефабрика Среднеуральская, нарушения, суд, гендиректор



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