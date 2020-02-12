24 Августа 2020
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Общество Тюменская область В России
слет оленеводов и охотников (2015) | Фото: газпром нефть

Ярмарка продукции местных хантов с успехом прошла на производственных объектах «РН-Уватнефтегаз»

Необычная ярмарка прошла накануне на Усть-Тегусском месторождении, которое является крупнейшим в составе Уватского проекта, передает корреспондент Накануне.RU.  Компания «РН-Уватнефтегаз» (входит в НК «Роснефть») организовала и  провела ежегодную ярмарку продукции традиционных промыслов коренных малочисленных народов Уватского района (Тюменская область).

Стоит отметить, что это уже  традиционное мероприятие, которое стало результатом политики нефтяной компании на сотрудничество с коренными народами. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, поддержка коренных малочисленных народов российского Севера для сохранения их национальной культуры, традиционного уклада жизни и улучшения бытовых условий является одним из основных направлений социальной деятельности НК «Роснефть» в регионах присутствия компании. «Роснефть» вообще с уважением относится к культурному наследию, традициям и правам коренных малочисленных народов, на территории проживания которых она осуществляет свою деятельность.

ханты, ярмарка, традиционные промыслы, кмнс(2020)|Фото:пресс-служба НК "Роснефть"

В этом году в рамках ярмарки также состоялось совещание с руководством Уватского района, представителями нефтедобывающего предприятия и народов Севера по обсуждению важнейших вопросов жизнедеятельности коренного населения.  А на самой ярмарке 24 представителя народа ханты с большим успехом смогли реализовать реализовать среди вахтовиков продукцию традиционных промыслов. Это копченая и свежемороженая рыба, строганина, лесные орехи и ягоды. Большим спросом пользовались изделия декоративно-прикладного творчества, национальная одежда, расшитая бисером, украшения, изделия из пушнины, обувь.

(2005)|Фото: Накануне.ru

«РН-Уватнефтегаз»  кроме всего прочего оказывает благотворительную помощь семьям хантов в регионах своей деятельности и активно сотрудничает по вопросам поддержки КМСН с администрацией Уватского муниципального района, НУО «Фонд развития КМНС Сибири и Дальнего Востока» и другими организациями.

Компания "Роснефть" и ее дочерние предприятия помогают в приобретении снегоуборочной и грузовой техники, транспорта для перевозки детей в школы, обустройстве спортивных и игровых площадок на пришкольных территориях и в детских садах, благоустройстве общественных пространств. Кроме того, на средства компании приобретаются горюче-смазочные материалы, техника с высокой проходимостью, снаряжение и средства связи для охотников и оленеводческих общин, ведущих кочевой образ жизни и проживающих на труднодоступных территориях, нефтяники оказывают содействие в решении вопросов невысокой доступности здравоохранения в отдаленных северных районах: активно финансируется проведение ремонтных работ и приобретение медицинского оборудования для районных больниц и фельдшерско-акушерских пунктов в отдаленных селах.

 

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Ярмарка продукции местных хантов с успехом прошла на производственных объектах «РН-Уватнефтегаз»

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Теги: роснефть, уватское месторождение, ханты, ярмарка



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