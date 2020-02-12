Ярмарка продукции местных хантов с успехом прошла на производственных объектах «РН-Уватнефтегаз»

Необычная ярмарка прошла накануне на Усть-Тегусском месторождении, которое является крупнейшим в составе Уватского проекта, передает корреспондент Накануне.RU. Компания «РН-Уватнефтегаз» (входит в НК «Роснефть») организовала и провела ежегодную ярмарку продукции традиционных промыслов коренных малочисленных народов Уватского района (Тюменская область).

Стоит отметить, что это уже традиционное мероприятие, которое стало результатом политики нефтяной компании на сотрудничество с коренными народами. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, поддержка коренных малочисленных народов российского Севера для сохранения их национальной культуры, традиционного уклада жизни и улучшения бытовых условий является одним из основных направлений социальной деятельности НК «Роснефть» в регионах присутствия компании. «Роснефть» вообще с уважением относится к культурному наследию, традициям и правам коренных малочисленных народов, на территории проживания которых она осуществляет свою деятельность.

В этом году в рамках ярмарки также состоялось совещание с руководством Уватского района, представителями нефтедобывающего предприятия и народов Севера по обсуждению важнейших вопросов жизнедеятельности коренного населения. А на самой ярмарке 24 представителя народа ханты с большим успехом смогли реализовать реализовать среди вахтовиков продукцию традиционных промыслов. Это копченая и свежемороженая рыба, строганина, лесные орехи и ягоды. Большим спросом пользовались изделия декоративно-прикладного творчества, национальная одежда, расшитая бисером, украшения, изделия из пушнины, обувь.

«РН-Уватнефтегаз» кроме всего прочего оказывает благотворительную помощь семьям хантов в регионах своей деятельности и активно сотрудничает по вопросам поддержки КМСН с администрацией Уватского муниципального района, НУО «Фонд развития КМНС Сибири и Дальнего Востока» и другими организациями.

Компания "Роснефть" и ее дочерние предприятия помогают в приобретении снегоуборочной и грузовой техники, транспорта для перевозки детей в школы, обустройстве спортивных и игровых площадок на пришкольных территориях и в детских садах, благоустройстве общественных пространств. Кроме того, на средства компании приобретаются горюче-смазочные материалы, техника с высокой проходимостью, снаряжение и средства связи для охотников и оленеводческих общин, ведущих кочевой образ жизни и проживающих на труднодоступных территориях, нефтяники оказывают содействие в решении вопросов невысокой доступности здравоохранения в отдаленных северных районах: активно финансируется проведение ремонтных работ и приобретение медицинского оборудования для районных больниц и фельдшерско-акушерских пунктов в отдаленных селах.