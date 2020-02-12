Регоператор по обращению с ТКО просит полицию проверить работу мусоросортировочного комплекса в Магнитогорске

"Центр коммунального сервиса" просит полицию проверить работу ООО "Спецкомплекс" на предмет мошенничества, сообщили Накануне в пресс-службе регоператора.

Компания в соответствии с территориальной схемой обращения с ТКО должна принимать твердые коммунальные отходы на обработку и сортировку в Магнитогорском кластере. В январе предприятие уведомило прокуратуру, Росприроднадзор и министерство экологии о том, что заводу прекращается подача электроэнергии ввиду долгов, возникших из-за многомесячных неплатежей со стороны регоператора. В связи с этим может закрыться мусоросортировочный комплекс, а трудовой коллектив будет отправлен в бессрочные отпуска.

"ЦКС" предполагает, что ООО "Спецкомплекс" завышало объемы оказанных услуг по обработке мусора. Так, по данным регоператора, они неоднократно фиксировали случаи, при которых работники "Спецкомплекса" направляли несортированный мусор прямиком на свалку под видом "хвостов".

В связи с этим в "ЦКС" считают, что за период с августа по октябрь 2019 года компания серьезно завысило объемы обработки ТКО, что привело к общему ущербу в сумме 1,93 млн руб.