Дмитрий Махонин провел первое заседание правительства Прикамья в качестве председателя

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин сегодня провел свое первое заседание краевого правительства. 10 февраля стало известно, что он возглавил региональный кабмин, передает корреспондент Накануне.RU.

Одной из тем обсуждения стала социальная поддержка семей с детьми. По данным краевого минсоца, в регионе проживает порядка 300 тыс. человек с низкими доходами, 95% из них – семьи с детьми. Дмитрий Махонин напомнил, что регион вошел в пилотный проект Минтруда по повышению качества и благосостояния жизни людей и поручил создать отраслевую межведомственную рабочую группу.

"Коллеги, я хочу, чтобы вы на подкорке закрепили. Все правительство – это большое министерство социально-экономического развития – это ваш девиз. Но "социально" здесь на первом месте, то есть социальное обеспечение населения, подкрепленное экономическим ростом. Это ключевое значение в вашей работе", - заявил он.

Напомним, что с 1 января семьям с уровнем дохода менее двух МРОТ на одного члена семьи назначается ежемесячная выплата при рождении первого ребенка в размере свыше 10,5 тыс. рублей. Такую поддержку будут получать 70% семей, в которых родился первенец. Ежемесячные выплаты также предоставляются при рождении третьего или последующего ребенка. Эту выплату получают почти 5 тыс. многодетных семей. Также семьи получают маткапитал за рождение первого и последующих детей.