24 Августа 2020
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Общество В России Москва
снюс никотиносодержащая смесь (2019) | Фото: Первый канал

Госдума рассмотрит "закон о снюсах" во втором чтении 3 марта

Госдума решила в ускоренном порядке рассмотреть поправки в антитабачный закон. Они касаются запрета на оборот так называемых снюсов – не содержащих табак никотиновых смесей и конфет. На конец прошлого года пришелся пик употребления снюсов среди школьников, что привело к нескольким трагическим случаям и широкому общественному резонансу.

По словам главы комитета ГД по здравоохранению Дмитрия Морозова, уже на следующей неделе поправки рассмотрит комитет, передает корреспондент Накануне.RU. а на 3 марта глава нижней палаты парламента Вячеслав Володин предложил назначить рассмотрение законопроекта во втором чтении.

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Госдума рассмотрит "закон о снюсах" во втором чтении 3 марта

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Теги: снюсы, никотиносодержащие смеси, госдума, законопроект, поправки



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Развитие сюжета:

Ранее 13.02.2020 01:44 Мск Употребление снюса может стать причиной развития рака

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