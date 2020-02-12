Госдума рассмотрит "закон о снюсах" во втором чтении 3 марта

Госдума решила в ускоренном порядке рассмотреть поправки в антитабачный закон. Они касаются запрета на оборот так называемых снюсов – не содержащих табак никотиновых смесей и конфет. На конец прошлого года пришелся пик употребления снюсов среди школьников, что привело к нескольким трагическим случаям и широкому общественному резонансу.

По словам главы комитета ГД по здравоохранению Дмитрия Морозова, уже на следующей неделе поправки рассмотрит комитет, передает корреспондент Накануне.RU. а на 3 марта глава нижней палаты парламента Вячеслав Володин предложил назначить рассмотрение законопроекта во втором чтении.