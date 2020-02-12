24 Августа 2020
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Общество В России Москва
Отзыв законопроекта о значимых интернет-ресурсах (2019) | Фото: t.me/webstrangler

Комитет Госдумы по СМИ вернул депутату Горелкину законопроект о значимых ресурсах

Профильный комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи в среду официально вернул депутату Антону Горелкину законопроект о значимых интернет-ресурсах, передает "Интерфакс".
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В ноябре 2019 года Горелкин направил в комитет соответствующее письмо, в котором сослался на 112 статью регламента Госдумы, которая позволяет вернуть автору законопроект на доработку. Депутат также выразил готовность учесть замечания и предложения по законопроекту с целью его доработки до рассмотрения парламентариями в первом чтении.

"В моем случае так выглядит выбор между личными амбициями с одной стороны, и интересами индустрии, государства и общества - с другой", - так Горелкин тогда прокомментировал свое решение в телеграм-канале. Он также напомнил, что законопроект поддержан кабинетом министров, и при доработке обещал учесть замечания и предложения положительного правительственного отзыва.

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Комитет Госдумы по СМИ вернул депутату Горелкину законопроект о значимых ресурсах

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Теги: антон горелкин, значимые ресурсы, комитет по сми



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