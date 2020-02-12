В Тюмени проверяют "застолье" следователя под тост "жизнь ворам, АУЕ"

В Тюменской области началась служебная проверка по факту публикации видео, где человек, похожий на сотрудника областного управления СКР, отмечает новое звание с упоминанием воровской тематики. В частности, термина "арестантский уклад един" ("АУЕ"), передаёт корреспондент Накануне.RU.

На кадрах в числе гостей одного из заведений в Тюмени якобы присутствует следователь областного управления СК Рафик Аглиулин, который, по некоторым данным, отмечал в кафе получение звания "майор". Один из героев видео говорит "Жизнь ворам, АУЕ" и перечисляет собравшихся – "судья, прокурор, Следственный комитет".

В пресс-службе областного управления СК Накануне.RU сообщили, что по факту публикации видео назначена служебная проверка.