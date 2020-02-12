24 Августа 2020
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Общество Курганская область
судебный пристав, УФССП (2019) | Фото:Накануне.RU

В Зауралье с должников, которых лишили водительских прав, взыскали более 28 млн рублей

В Курганской области в 2019 году около 1 тыс. водителей лишились прав из-за долгов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП России по Курганской области, лишение прав - это одна из самых эффективных мер принудительного исполнения.

Права управления автомобилем лишают должников по алиментам, а также должников, обязанных по решению суда возместить вред, причиненный здоровью, имущественный ущерб, моральный вред, причиненный преступлением, а также так называемых "административников".

В результате таких мер в прошлом году взыскали более 28 млн руб., это на 20 млн руб. больше, чем в 2018 году.

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В Зауралье с должников, которых лишили водительских прав, взыскали более 28 млн рублей

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Теги: Зауралье, должники, судебные приставы, УФССП, Курган, водительские права



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