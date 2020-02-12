РЖД перевезла в 2019 году 1,2 млрд пассажиров – рекорд за 11 последних лет

"Российские железные дороги" в 2019 году установили 11-летний рекорд, перевезя 1,2 млрд пассажиров. Об этом, выступая в Совете Федерации, рассказал глава монополиста Олег Белозеров.

По словам Белозерова, 2019 год удалось завершить с "уникальными показателями". Он отметил рост дальнего и пригородного сообщения, грузовых перевозок. Так, в направлении Дальнего Востока был перевезен рекордный объем угля – 100 млн тонн. Прибыль компании составила 53 млрд руб., снижение затрат – 30 млрд руб. Также среди главных достижений года Белозеров назвал предоставление с января 2020 года инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны права бесплатного безлимитного проезда на любых поездах с сопровождающим на всех направлениях, передает корреспондент Накануне.RU.

Белозеров заявил, что РЖД признана "зеленой компанией" а также мировым лидером по безопасности.

В 18 регионах обновился в 2019 году подвижной состав пригородных поездов. В 2020 году РЖД собирается получить более 200 новых вагонов для пригородных поездов (с "Ласточками" – 325 вагонов), они будут поставлены в 22 региона. В прошлом году было запущено 63 новых пригородных маршрута, еще 18 планируется в 2020 году (в том числе в Свердловской области и Пермском крае). Однако Белозеров пожаловался и на проблемы, связанные с электричками. Так, федеральный и региональные бюджеты лишь частично компенсируют убытки компании от госрегулирования. Например, на этот год средства предусмотрены – 39 млрд руб. – но этого недостаточно: дефицит на три ближайших года составляет более 35 млрд руб.

В 2020 году РЖД перейдет на новые классы обслуживания, будет обновляться подвижной состав, контракты заключены на рекордную сумму в 237 млрд руб. В прошлом году загрузка мощностей ж/д машиностроения в стране составила почти сто процентов, инвестпрограмма составила 680 млрд руб., рассказал Белозеров. Он также упомянул про обновление вокзалов (в УрФО были обновлены станции в Ялуторовске, Билимбае, Ишиме) и строительство путей: инвестпрограмма на три года составит 2,5 трлн руб. Особенное внимание будет уделено восточному направлению, куда постепенно разворачивается и экономика.

В качестве проблемы развития ж/д инфраструктуры Белозеров назвал проблему сооружения санитарно-защитных зон вокруг железнодорожных веток и объектов. По его словам, этот вопрос надо решать поэтапно. "Только разработка проектов по этому направлению потребует затрат в 100 млрд руб., а реализация их – минимум 3 трлн руб.", - сказал глава РЖД. Другая проблема – строительство пешеходных переходов через ж/д пути. В РЖД считают, что стремительный рост городов и поселений – главный фактор роста запросов на возведение таких переходов.