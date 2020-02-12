24 Августа 2020
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Спорт За рубежом
болид формула-1 гонки ралли (2010) | Фото: www.pspinfo.ru

Этап "Формулы-1" в Шанхае перенесут или отменят из-за коронавируса, - СМИ

Этап "Формулы-1" в Шанхае, который запланирован на 19 апреля, будет перенесен из-за коронавируса, сообщает британское издание The Times.

Окончательно решение относительно гонки будет принято в ближайшие дни. Пока продолжаются переговоры: отменять этап совсем или перенести его на другое время.

При этом отмечается, что найти дату для переноса представляется крайне сложным, так как в календаре "Формулы-1" рекордные 22 гонки.

Ранее спортивные власти Шанхая рекомендовали не проводить в городе никаких соревнований, сообщает "Интерфакс".

Напомним, шанхайские ученые из университета Тунцзи вместе с несколькими фармацевтическими компаниями начали испытания вакцины от штамма коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщает телеканал CGTN.

Тестирование препарата на животных является обязательным этапом для создания любой вакцины. Исследователи из Шанхая используют в качестве подопытных животных здоровых мышей.

Тем временем, в Китае зафиксированы уже 42 тыс. 708 случаев коронавируса, число смертей превысило 1 тыс. человек.

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Этап "Формулы-1" в Шанхае перенесут или отменят из-за коронавируса, - СМИ

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Теги: формула-1, шанхай, коронавирус



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