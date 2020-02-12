Пешеходный переход через ж/д пути в Кургане будет построен в 2021 года – глава РЖД

Глава "Российских железных дорог" Олег Белозеров рассказал, что запланированное ранее строительство пешеходного перехода через железнодорожные пути в центре Кургана завершиться в запланированные сроки – то есть в 2021 году. Об этом он заявил, выступая в Совете Федерации.

В то же время, отвечая на упрек сенатора от Курганской области Сергея Лисовского по поводу отсутствия региона в стратегии развития РЖД до 2025 года, глава перевозчика заметил, что компания постоянно сотрудничает с этой областью. "Не все вопросы мы можем быстро решить. Стратегия – живой документ, и после ежегодной оценки потоков и других критериев в регионе мы можем что-то внести в него. С главой Курганской области мы постоянно взаимодействуем, работаем по благотворительным программам, по поддержке производства", - рассказал Белозеров.

Он рассказал, что 2019 год стал рекордным по объему инвестпрограммы по строительству подвижного состава: загружены были все производственные мощности на сумму в 680 млрд руб., передает корреспондент Накануне.RU.