Пешеходный переход через ж/д пути в Кургане будет построен в 2021 года – глава РЖД

24 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Лукашенко поручил закрыть "бастующие" предприятия

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Здесь http://remont.youdo.com/plumbers/heating-systems/install-collector/, подробное описание тут.
Объявление: http://remont.youdo.com/plumbers/service/price/, смотреть здесь.
Объявление: http://remont.youdo.com/carpentry/tree/tag/vagonka/, выбирай YouDo!



Экономика Курганская область Уральский ФО В России
железная дорога, вагон, поезд, железнодорожник (2019) | Фото: Накануне.RU

Пешеходный переход через ж/д пути в Кургане будет построен в 2021 года – глава РЖД

Глава "Российских железных дорог" Олег Белозеров рассказал, что запланированное ранее строительство пешеходного перехода через железнодорожные пути в центре Кургана завершиться в запланированные сроки – то есть в 2021 году. Об этом он заявил, выступая в Совете Федерации.

В то же время, отвечая на упрек сенатора от Курганской области Сергея Лисовского по поводу отсутствия региона в стратегии развития РЖД до 2025 года, глава перевозчика заметил, что компания постоянно сотрудничает с этой областью. "Не все вопросы мы можем быстро решить. Стратегия – живой документ, и после ежегодной оценки потоков и других критериев в регионе мы можем что-то внести в него. С главой Курганской области мы постоянно взаимодействуем, работаем по благотворительным программам, по поддержке производства", - рассказал Белозеров.

Он рассказал, что 2019 год стал рекордным по объему инвестпрограммы по строительству подвижного состава: загружены были все производственные мощности на сумму в 680 млрд руб., передает корреспондент Накануне.RU.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Пешеходный переход через ж/д пути в Кургане будет построен в 2021 года – глава РЖД

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: курганская область, ржд, олег белозеров, сергей лисовский



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети