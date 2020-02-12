24 Августа 2020
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Происшествия Свердловская область
скорая помощь (2019) | Фото:Накануне.RU

Под окнами онкологического диспансера в Екатеринбурге нашли мертвого пациента

Сегодня из окна онкологического диспансера в Екатеринбурге выпал человек. Мужчина погиб, его нашли под окнами отделения химиотерапии.
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Как рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, сигнал о данном ЧП поступил от представителей охраны медучреждения в 10 часов 46 минут.

"Представители больницы рассказали полицейским, что из окна девятого этажа выпал мужчина, являющийся пациентом. Врачи, к сожалению, не смогли помочь, от полученных несовместимых с жизнью травм он скончался. Сейчас сыщики опрашивают лечащий персонал и соседей по палате, чтобы установить более точные обстоятельства, ставшие причиной инцидента", - сообщил Накануне.RU полковник Горелых.

Он отметил, что, по предварительным данным, погибший - мужчина 1985 года рождения.

"При визуальном осмотре палаты не было обнаружено какой-либо предсмертной записки. Точную причину его смерти установит судебно-медицинская экспертиза. Работу представители МВД осуществляют в тесном взаимодействии с коллегами из регионального Следственного комитета", - добавил Валерий Горелых.

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Под окнами онкологического диспансера в Екатеринбурге нашли мертвого пациента

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Теги: онкология, диспансер, пациент, погиб, Екатеринбург



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