Депутат Госдумы просит проверить аукционы на пошив парадной формы для почетного караула в Челябинской области

Депутат Госдумы от ЛДПР Виталий Пашин направит депутатский запрос в надзорные органы с просьбой проверить тендер на пошив парадной формы для почетного караула, передает корреспондент Накануне.RU.

7 февраля министерство общественной безопасности Челябинской области объявило пять аукционов на пошив и поставку парадной формы для почетного караула с общей начальной ценой более 2,7 млн руб. В частности, необходимо поставить фуражки, сапоги, ремни, аксельбанты и белые перчатки.

Депутат считает, что стоимость фуражек и сапог завышена.

"Всего будет закуплено 105 комплектов. Стоимость одной фуражки составит порядка 11 000, пары сапог – 13 000 рублей. Мы поинтересовались стоимостью фуражек в специализированных магазинах, она не превышает 2000 рублей. Из какого драгоценного материала будут фуражки и из кожи какой выделки сапоги? Сколько миллионов тогда будет стоить пошив всей остальной формы? Весьма странная закупка, предполагающая траты из областного бюджета, на фоне новостей о дефиците медицинских масок, тест-полосок для глюкометров, средств реабилитации инвалидам", - написал парламентарий.