ГИБДД получит право аннулировать результаты незаконного техосмотра

Сотрудники ГИБДД смогут аннулировать диагностическую карту, если выяснится, что техосмотр (ТО) проводился с нарушениями либо не проводился вовсе.

Соответствующий проект изменений в правила прохождения ТО разработан Минтрансом, пишет "Коммерсант".

Согласно документу, в случае аннулирования карты инспектор обязан проинформировать об этом страховую компанию и "решить вопрос" о привлечении оператора ТО к ответственности.

Изменения вступят в силу 8 июня 2020 года наряду с новым законом о техосмотре. Напомним, согласно пакету поправок, процесс техосмотра должен будет обязательно фиксироваться на видео, а итоговая съемка - загружаться в централизованную базу Единой автоматизированной информационной системы техосмотра (ЕАИСТО).