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Общество Свердловская область Уральский ФО
Екатеринбург (2018) | Фото: Накануне.RU

Уголовок не будет? Прокуратура "устранилась" от оценки ущерба из-за сноса бани "Бодрость"

Прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова, комментируя ситуацию с возможным ущербом для бюджета города из-за сделки с баней "Бодрость", сообщила Накануне.RU, что проверка надзорного ведомства завершена.

"Мы свою проверку завершили. Были приняты меры прокурорского реагирования в виде представления. Что касается ущерба, о котором вы говорите, проверка проводится Следственным комитетом. В какой она стадии, лучше узнать у его представителей. Поскольку прокуратура города не надзирает за работой СК, я комментировать не могу. Нарушения федерального законодательства легли в основу представления администрации города и организации. Оба рассмотрены и удовлетворены, виновные привлечены к дисциплинарной ответственности", - сказала Кузнецова.

Напомним, баню "Бодрость" снесли летом 2018 года. В 2019 году общественники просили прокуратуру разобраться с возможными нарушениями при ее продаже. В феврале 2020 года стало известно, что на сделке с баней "Бодрость" бюджет Екатеринбурга мог потерять около 81,7 млн руб. К таким выводам пришла Счетная палата города.

снос здания(2016)|Фото: Фото: nakanune.ru

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Уголовок не будет? Прокуратура "устранилась" от оценки ущерба из-за сноса бани "Бодрость"

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Теги: баня бодрость, Светлана Кузнецова



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