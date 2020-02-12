Прокуратура решила наблюдать за "тлеющей свалкой" на Уралмаше

Прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова взяла на контроль изучение обстоятельств "работы" свалки на Уралмаше, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Судя по количеству дел, я не могу все взять на контроль. Когда ситуация стала той, какой стала, я решила со своего уровня посмотреть и взяла на контроль", - сказала Кузнецова журналистам на пресс-конференции.

Напомним, свалка на улице Коммунистическая начала тлеть в новогодние праздники. Ее пытались тушить, засыпая снегом с городских улиц. Полпред Николай Цуканов заявлял, что пожары на свалке - "иллюстрация борьбы финансовых кланов в мусорной отрасли".