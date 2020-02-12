24 Августа 2020
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Светлана Кузнецова, прокурор Екатеринбурга (2020) | Фото: Накануне.RU

Прокурор Екатеринбурга о могилах на дороге: "Здесь вопрос территориальной принадлежности"

Прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова прокомментировала скандальную историю с похоронами на дороге возле Широкореченского кладбища.

Напомним, в январе этого года прямо на дороге появились несколько могил. В МКУ "Служба городских кладбищ" заявляли, что собственник бизнеса Кирилл Говорухин осуществил самозахват земельного участка кладбища, а руководство учреждения пытается "навести порядок". Сам бизнесмен считает, что так его вынуждают сворачивать дело.

ямы, могилы, крест(2020)|Фото: Кирилл Говорухин

На сегодняшней пресс-конференции Светлана Кузнецова, в ответ на просьбу корреспондента Накануне.RU прокомментировать ситуацию, отметила, что речь идет о "вопросе территории".

"Здесь вопрос территориальной принадлежности. Сейчас дело вышло на уровень арбитражного разбирательства, я не могу тут комментировать", - заявила Кузнецова.

Напомним, во вторник суд привлек новых экспертов по "делу о могилах на дороге" в Екатеринбурге. Прежние, по словам Кирилла Говорухина, отказались от работы "по соображениям безопасности".

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Прокурор Екатеринбурга о могилах на дороге: "Здесь вопрос территориальной принадлежности"

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Теги: Кузнецова, прокурор, могилы, Екатеринбург



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