24 Августа 2020
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Общество Тюменская область Уральский ФО
коллаж, чиновник, чиновница, наручники, стройка, строительство (2015) | Фото: Накануне.RU

Тюменка стала фигуранткой шести уголовных дел за аферы с маткапиталом

Тюменка стала фигуранткой шести уголовных дел из-за незаконной продажи недвижимости. По данным следствия, 54-летняя женщина причастна к незаконной купли-продаже как минимум пяти квартир, дач и земельных участков. Теперь ее преследуют по статье УК РФ "Мошенничество".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УМВД РФ по Тюменской области, жертв обвиняемая выбирала через знакомых и, как правило, ими оказывались женщины, желающие обналичить свой маткапитал.

Затем, имея опыт в риэлторском деле, мошенница находила желающих продать свою жилищную собственность с получением выгоды за фиктивное заключение договоров купли-продажи, обещая последним денежное вознаграждение в размере 50 тыс. руб. и заверяя, что недвижимость останется в их собственности.

После того, как женщина получала часть суммы от обналиченного маткапитала за свои услуги, она оформляла сделку и продавала недвижимость собственников без их на то ведома третьим лицам.

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Тюменка стала фигуранткой шести уголовных дел за аферы с маткапиталом

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Теги: Мошенничество, недвижимость



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