24 Августа 2020
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Происшествия Сибирский ФО В России
Lexus сбил двух женщин в Улан-Удэ (2020) | Фото: t.me/baltatarova

СМИ: В Улан-Удэ высокопоставленный пристав на "Лексусе" сбил двух женщин во дворе дома

Бурятская пресса сообщила, кто был за рулем внедорожника "Лексус", который сбил двух женщин в Улан-Удэ.

По данным газеты "Номер один", водителем является руководитель одного из городских отделов Службы судебных приставов. В соцсетях появилась информация о том, что он должен был возглавить спецподразделение по обеспечению безопасности судей. В региональном управлении ФССП не стали комментировать аварию.

Резонансное ДТП произошло в ночь с 8 по 9 февраля возле подъезда дома на улице Октябрьской. После наезда на пешеходов автомобиль врезался в бетонные блоки.

Lexus сбил двух женщин в Улан-Удэ(2020)|Фото: t.me/baltatarova

Lexus сбил двух женщин в Улан-Удэ(2020)|Фото: t.me/baltatarova

Lexus сбил двух женщин в Улан-Удэ(2020)|Фото: t.me/baltatarova

В результате были госпитализированы две женщины 38 и 39 лет. Сообщается, что у одной из пострадавших была размозжена нога, из-за чего ее пришлось ампутировать.

Известно, что за рулем машины находился мужчина 1963 года рождения. Экспертиза установила у него в крови 0,66 промилле алкоголя, пишет Regnum. При попытке задержания он матерился и угрожал прибывшим сотрудникам ГИБДД.

Напомним, в Бурятии продолжается расследование резонансного ДТП, в котором погибла 17-летняя девушка. Она была сбита машиной секретаря регионального политсовета "Единой России" Баира Жамбалова. Кто именно был за рулем, устанавливает следствие.

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СМИ: В Улан-Удэ высокопоставленный пристав на "Лексусе" сбил двух женщин во дворе дома

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Теги: улан-удэ, дтп, пристав



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