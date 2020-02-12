СМИ: В Улан-Удэ высокопоставленный пристав на "Лексусе" сбил двух женщин во дворе дома

Бурятская пресса сообщила, кто был за рулем внедорожника "Лексус", который сбил двух женщин в Улан-Удэ.

По данным газеты "Номер один", водителем является руководитель одного из городских отделов Службы судебных приставов. В соцсетях появилась информация о том, что он должен был возглавить спецподразделение по обеспечению безопасности судей. В региональном управлении ФССП не стали комментировать аварию.

Резонансное ДТП произошло в ночь с 8 по 9 февраля возле подъезда дома на улице Октябрьской. После наезда на пешеходов автомобиль врезался в бетонные блоки.

В результате были госпитализированы две женщины 38 и 39 лет. Сообщается, что у одной из пострадавших была размозжена нога, из-за чего ее пришлось ампутировать.

Известно, что за рулем машины находился мужчина 1963 года рождения. Экспертиза установила у него в крови 0,66 промилле алкоголя, пишет Regnum. При попытке задержания он матерился и угрожал прибывшим сотрудникам ГИБДД.

Напомним, в Бурятии продолжается расследование резонансного ДТП, в котором погибла 17-летняя девушка. Она была сбита машиной секретаря регионального политсовета "Единой России" Баира Жамбалова. Кто именно был за рулем, устанавливает следствие.