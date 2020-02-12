Водонаевой за призыв "не рожать рабов" грозит уголовное дело

На уроженку Тюмени, бывшую участницу "Дома-2" Алёну Водонаеву могут завести дело по 282-й статье за критику увеличения маткапитала.

Как сообщает Infox со ссылкой на адвоката Сергея Жорина, если уголовное дело будет возбуждено, "схватить пару лет заключения можно будет запросто", поскольку статья достаточно "резиновая" и может быть применена к чему угодно.

Недовольство Водонаевой вызвало то, что меры правительства по увеличению маткапитала якобы сделают рождение детей бизнесом для женщин из низших слов общества.

За это её уже раскритиковали, например, Иван Охлобыстин и Наталья Поклонская, однако поначалу всё ограничивалось общественным осуждением. Вчера стало известно, что теледиву вызвали на допрос в полицию.