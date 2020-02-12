24 Августа 2020
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Политика Приволжский ФО Пермский край
инвалидная коляска (2016) | Фото: novostivmire.com

В Перми РЖД оштрафовали из-за недоступности станции для инвалидов

Пермяк обратился в транспортную прокуратуру с жалобой на недоступность железнодорожной станции Оверята для маломобильных граждан, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

В результате проверки выяснилось, что на станции отсутствуют какие-либо устройства, спуски, подъемники, тактильно-контрастные указатели и иные приспособления для маломобильных групп населения. В отношении "РЖД" было возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 9.13 КоАП РФ.

Мировой судья судебного участка № 1 Краснокамского судебного района Пермского края привлек РЖД к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.

В интересах неопределенного круга лиц в Железнодорожный районный суд г. Екатеринбурга направлен иск о признании бездействия ОАО "РЖД", выразившегося в неприятии мер по обеспечению транспортной доступности для маломобильных групп населения, незаконным и возложении на общество обязанности по приспособлению инфраструктуры станции Оверята для инвалидов.

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В Перми РЖД оштрафовали из-за недоступности станции для инвалидов

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Теги: РЖД, инвалид, станция Оверята, штраф, транспортная прокуратура



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