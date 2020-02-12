Прокурор заявила, что в Екатеринбурге уволились почти 30 водителей "скорой на аутсорсинге"

После скандала с возможным увольнением сотрудников "скорой", из 80 водителей 44 заключили новые срочные договоры. 29 человек не стали устраиваться вновь. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом рассказала во время пресс-конференции прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова.

"Проверка идёт. Слово "забастовка" некорректно. У них были срочные трудовые договоры, которые кончались 1 февраля. Мы постарались поговорить с каждым водителем, понять, что нарушено. Выезжали на подстанцию, разъясняли им законы. Там были представители "Феникс-логистики", им объяснили, как защищают трудовые договоры и срочные", - сказала Кузнецова.

Сегодня заключены 72 договора. Машины проверены сотрудниками ГИБДД.

"Из 80 водителей 44 человека продолжили работу на тех же условиях, на срочных договорах. 29 человек не стали устраиваться вновь. Завтра - снова проверка", - сказала Кузнецова.

Напомним, что водители стали бунтовать и собрались увольняться после того, как им заявили о том, что три подстанции "скорой" перейдут под крыло компании "Феникс" пермского бизнесмена Евгения Фридмана. Уже 1 февраля водители на трех подстанциях не хотели выходить на работу на тех условиях, которые им предлагались. В частности, им предлагали перевод в самозанятые. Однако спустя некоторое время появилась информация, что конфликт решить удалось и все вышли на работу. В начале февраля мы писали, что со своих рабочих мест все-таки ушли 15 водителей.