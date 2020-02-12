Матвиенко высказалась против возвращения губернаторов в Совет Федерации

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказалась против возвращения глав регионов в СФ. Такое мнение она выразила, поздравляя с юбилеем Владимира Шумейко, первого председателя СовФеда, передает корреспондент Накануне.RU.

Шумейко, выступая перед сенаторами, вспомнил, что первых представителей в СФ выбирали – как депутатов Госдумы. Потом в сенате стали заседать главы регионов, и только теперь система пришла к форме назначения представителей от двух ветвей власти в регионе – главы субъекта Федерации и заксобрания региона.

Матвиенко считает, что сейчас система формирования верхней палаты оптимальна. "Мы знаем, как загружены губернаторы, какая ответственность у них перед людьми. Они не смогут тут работать на постоянной основе, а их помощники будут не слишком профессиональны. Такой состав сейчас он самый правильный", - заявила спикер.

Она не стала упоминать о сенаторах, назначаемых президентом, а также о поправках, предлагаемых в Конституцию, согласно которым количество таких членов Совета Федерации может быть увеличено, а свое место в сенате они смогут занимать пожизненно.