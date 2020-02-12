На Среднем Урале второй месяц ищут жителя Екатеринбурга: он может находиться в монастыре

На Среднем Урале второй месяц ищут 38-летнего жителя Екатеринбурга Сергея Артеменко. Следователи обращаются за помощью.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, днем 2 января этого года мужчина находился в районе остановки "Поселок Лосиный" в Березовском, собираясь ехать в направлении областного центра. С тех пор больше его никто не видел.

Следователи не исключают, что уралец мог направиться в какой-нибудь монастырь, поскольку придерживается религиозных убеждений. Также он мог передвигаться по трассе "Екатеринбург - Реж" пешком или автостопом.

Приметы Сергея: рост около 180 см, худощавого телосложения, волосы темные средней длины. Глаза карие, носит небольшую бороду рыжего цвета. На момент исчезновения был одет в темно-синюю куртку с белым меховым отворотом, темную тканевую шапку, черные джинсы и коричневые замшевые ботинки. Имеется особая примета: родимое пятно в области левой лопатки.

В СКР обращаются ко всем, кому известно о возможном местонахождении Артеменко или об обстоятельствах его исчезновения, сообщить информацию по телефонам в Березовском: 8 (34369) 4-93-66, 4-75-00 или по номеру 8-999-560-17-86. В ведомстве будут благодарны любым зацепкам, которые помогут найти екатеринбуржца.