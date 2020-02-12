Прокурор Екатеринбурга: город привлекает несовершеннолетних преступников

Екатеринбург привлекателен для несовершеннолетних преступников. Об этом на пресс-конференции рассказала журналистам прокурор cтолицы Урала Светлана Кузнецова, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Город привлекателен для несовершеннолетних преступников, речь тут идёт не только о жителях Екатеринбурга. Чаще всего они совершают кражи.

По её словам, общий анализ преступности показал рост их количества на 7,1%. Показатель раскрываемости снизился на 0,9% до 45,4%. Под надзор включен отдел по расследованию "телефонных" мошенничеств.

"К административной ответственности привлечено 1 тыс. 780 человек. Инициировано возбуждение 118 уголовных дел. Направлено в суд 6 тыс. 237 дел", - сказала Кузнецова.