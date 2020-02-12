24 Августа 2020
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Общество В России
автоваз автомобиль (2012) | Фото:

Штат "АвтоВАЗа" сокращается семь лет подряд

В 2019 году численность штата "АвтоВАЗа" снизилась на 8%, с 38 070 до 35 028 человек, пишут "Ведомости". Издание отмечает, что штат компании сокращается уже семь лет подряд.

Представитель "АвтоВАЗа" объяснил, что в прошлом году персонал сократился за счет выхода сотрудников на пенсию или увольнений по собственному желанию.

До этого компания несколько раз проводила сокращения штата, самые массовые прошли в 2008–2009 годах и в 2014–2015 годах.

В 2019 году сократилось и производство автомобилей. На заводе в Тольятти оно упало на 8,7% до 413 000 машин. В компании это объясняют прежде всего снижением заказов от партнеров.

Напомним, "АвтоВАЗ" в январе на два дня отправлял в простой сборочную линию Granta и Datsun. Две другие линии, где собираются Lada 4x4 и модели на общей платформе альянса Renault-Nissan B0 (Lada Xray, Lada Largus, Renault Logan, Renault Sandero и их кросс-версии Stepway), в эти дни просто не работали, а их сотрудники – отдыхали. Планировалось, что они отработают дополнительные дни отдыха в субботы 18 и 25 января, но завод решил в эти дни отправить обе линии в простой.

Предположительная причина введения простоев – более низкий, чем предполагался, спрос. В дни простоя завод платит 2/3 средней зарплаты.

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Штат "АвтоВАЗа" сокращается семь лет подряд

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Теги: автоваз, сокращение штата



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