Правительство предложило повысить предельный возраст для ректоров российских вузов до 70 лет

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, повышающий предельно допустимый возраст, в котором ректоры государственных и муниципальных вузов могут находиться на своем посту. Сейчас их возраст ограничивается 65 годами и может продлеваться по достижению этого возраста ученым советом и общим собранием вуза (но не больше, чем на пять лет).

Законопроект предлагает увеличить предельный возраст до 70 лет, но продлевать полномочия ректора уже будет нельзя (все это не коснется ректоров МГУ и СПбГУ, для которых в конце 2019 года уже приняли отдельные поправки).

Кроме того, законопроект вводит ограничение на количество сроков, которые один и тот же человек может провести на посту ректора – не более трех (каждый не более пяти лет).

Авторы законопроекта считают, что эти меры будут повышать противодействие коррупции и повышать мотивацию ректоров.

Если закон будет одобрен, он вступит в силу с 1 июля 2020 года.

По данным правительства, на май 2019 года средний возраст ректоров в 50 ведущих российских вузах составлял 58 лет, "при этом 12 ректоров ведущих российских университетов уже достигли предельного возраста (65 лет)". "Полномочия 9 из них не могут быть продлены в виду того, что они либо уже достигли возраста 70 лет, либо приближаются к этому возрасту. Возраст еще 9 ректоров близок к предельному. Схожая ситуация обстоит и с руководителями 142 научных организаций-лидеров (определены по итогам проведения в 2018 году оценки результативности научных организаций), средний возраст которых составляет 57 лет", - говорится в пояснительной записке.

В правительстве считают, что возможность продления срока создает "неопределенность". При этом кабинет министров указывает на растущую продолжительность жизни и увеличение пенсионного возраста. "Практика показывает, что сам по себе возраст, превышающий шестьдесят пять лет, не препятствует успешному осуществлению управленческой деятельности в сфере образования и науки (например, ректоры МГУ им. М.В.Ломоносова, МГТУ им. Н.Э. Баумана, МГИМО и т.д.). В некоторых иностранных государствах предельный возраст для замещения руководящих должностей в образовательных организациях высшего образования и научных образованиях не установлен на законодательном уровне (например, в США, Великобритании и Франции)", - отмечают авторы законопроекта.