Скончался известный советский футболист, ветеран "Спартака" Валерий Рейнгольд

11 февраля на 78-м году жизни скончался известный советский футболист Валерий Рейнгольд. Об этом Накануне.RU сообщили в Российском футбольном союзе.

Читайте также: Такая специфичная сборная

Свою профессиональную карьеру Рейнгольд начал в московском "Спартаке", вместе с которым выиграл чемпионат в 1962 году и дважды Кубок СССР (в 1963 и 1965 годах). Кроме этого, прославленный футболист выступал за воронежский "Труд" и ярославский "Шинник".

В РФС и ФК "Спартак" выразили соболезнования родным и близким Валерия Леонидовича. Дата прощания с ветераном пока не объявлена.

Последние годы Валерий Рейнгольд выступал футбольным экспертом. В прошлом он много критиковал бывшего главного тренера сборной России Фабио Капелло и саму национальную команду.