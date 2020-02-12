24 Августа 2020
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Спорт В России
советский футболист, чемпион и обладатель Кубка СССР Валерий Рейнгольд (2020) | Фото: spartak.com

Скончался известный советский футболист, ветеран "Спартака" Валерий Рейнгольд

11 февраля на 78-м году жизни скончался известный советский футболист Валерий Рейнгольд. Об этом Накануне.RU сообщили в Российском футбольном союзе.
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Свою профессиональную карьеру Рейнгольд начал в московском "Спартаке", вместе с которым выиграл чемпионат в 1962 году и дважды Кубок СССР (в 1963 и 1965 годах). Кроме этого, прославленный футболист выступал за воронежский "Труд" и ярославский "Шинник".

В РФС и ФК "Спартак" выразили соболезнования родным и близким Валерия Леонидовича. Дата прощания с ветераном пока не объявлена.

Последние годы Валерий Рейнгольд выступал футбольным экспертом. В прошлом он много критиковал бывшего главного тренера сборной России Фабио Капелло и саму национальную команду.

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Скончался известный советский футболист, ветеран "Спартака" Валерий Рейнгольд

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Теги: Рейнгольд, смерть, Спартак



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