Бывший глава УКСа Прикамья, попавший под "уголовку" из-за сноса гаражей в Перми, останется в СИЗО

Свердловский районный суд Перми продлил арест бывшего главы Управления капитального строительства Прикамья Дмитрия Левинского. Как сообщили Накануне.RU в суде, под стражей он пробудет до 12 мая.

Напомним, бывший глава краевого "Управления капитального строительства" Дмитрий Левинский попал под "уголовку" из-за сноса гаражей в микрорайоне Разгуляй.

О возбуждении уголовного дела следователи сообщили в октябре 2019 г. По версии следствия, в апреле управление заключило трехсторонний договор, по которому подрядчик должен был огородить земельные участки в Разгуляе. Также соглашение предусматривало предпроектные и изыскательские работы, обустройство проезда крупногабаритных машин. Снос гаражей для этого нужен не был. В апреле – октябре подрядчик и субподрядчик незаконно гаражи снесли более 50 боксов. Сотрудники управления, по мнению следствия, не только знали об этом, но и ничего не сделали для того, чтобы предотвратить разрушение. Дело завели по статье "Халатность".

Ранее следствие не уточняло, кто именно из сотрудников стал фигурантом дела. Как оказалось, в их числе – бывший глава управления Дмитрий Левинский. В пресс-службе краевого управления СК Накануне.RU сообщили, что не комментируют попадание Левинского в список подозреваемых.